قال النائب الحميدي السبيعي 'الحمدلله بعودة الجناسي والله يطول بعمر صاحب السمو والله يحفظه من كل مكروه، وشكرا لجهود رئيس مجلس الأمه الاخ مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وللعلم ماتم جهد للنواب جميعا وليست عمل فردي لأي نائب وانما كانت جهد جماعي نتيجة عمل ثلاثة اشهر متواصله للاخوه النواب'.

ومن جهته قال النائب محمد هايف 'الآن نستطيع أن نبارك لأهل الكويت ولأهل الجناسي بعودتها كما كانت بتوجيهات مباركة من سمو أمير البلاد'. وبدوره قال النائب محمد الحويلة 'الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، بمكرمة أميرية سامية نقول مرحبًا بعودة الجناسي وعودة اخينا ⁧‫سعد العجمي'.

‏ومن جهته قال النائب مبارك الحجرف 'الحمد لله الحمد لله بعطف أبوي مشهود و بكرم أميري تعودنا عليه دائما صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يأمر باعادة الجناسي وعودة سعد'.

وأضاف الحجرف: رئيس الوزراء في هذه الفترة محصن مقابل عودة الجناسي، لكن بقية الوزراء غير محصنين من المساءلة والرقابة.

وقال النائب جمعان الحربش 'الحمد لله من قبل ومن بعد ، شكرًا لسمو أمير البلاد على موقفه التاريخي وأرجو ان تكون الكويت مقبلة على مزيد من التعاون والانجاز والاستقرار'.

فيما أوضح النائب نايف المرداس: اليوم الفرح يعم كل بيت، وألف شكر لمقام حضرة صاحب سمو الأمير على مكرمته بارجاع الجناسي وعودة بن كران.

من جهته، قال النائب خالد العتيبي «فرحنا اليوم كبير بعودة الجناسي، ونشكر النواب لدورهم في هذا الملف»، مبيناً أننا جميعاً متفقون بهذا الشأن.

من جهته، هنأ النائب طلال الجلال «أسر من سحبت جناسيهم بعودتها قريباً وقريباً جداً»، متقدما بخالص الشكر «الى ربان السفينة أمير الإنسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد».

قيما قال النائب رياض العدساني: لم أقدم أي تعهد بعدم مساءلة رئيس الوزراء ومعالجة قضية سحب الجناسي أمر ممتاز جداً ورقابتنا مستمرة كما نص الدستور

وقال النائب عبدالكريم الكندري: الحمدلله على عودة الجناسي.. وأدعو زملائي النواب بأن ننهي هذا الملف تماماً بالتصويت غداً على تعديلات الجنسية.