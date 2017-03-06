ماليزيا: طرد سفير كوريا الشمالية يعكس كرامة وسيادة الدولة

قال رئيس وزراء ماليزيا، نجيب عبد الرزاق، اليوم الإثنين، إن قرار الحكومة بطرد السفير الكوري الشمالي جاء نابعاً من مبدأ الدفاع عن كرامة وسيادة البلاد.

وأضاف عبدالرزاق فى تصريحات نقلتها اليوم وكالة الأنباء الماليزية (برناما)، أن القرار يؤكد أنه لا يوجد أي شخص أو طرف يمكن أن يهين هذا البلد.

وقال: 'إذا كان كانغ تشول وجه اتهامات ليس لها أساس، فيجب عليه أن يعتذر ويسحب البيان، لكنه رفض ذلك'.

وغادر السفير الكوري الشمالي لدى كوالالمبور، كانغ تشول، ماليزيا اليوم الإثنين، بعد أقل من 48 ساعة من إعلان الحكومة الماليزية أنه 'شخص غير مرغوب فيه'.

ويأتي رحيل الدبلوماسي بعد ثلاثة أسابيع من مقتل كيم يونغ نام، الأخ المغترب غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، في مطار كوالالمبور الدولي.