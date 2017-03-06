الادعاء يتهم رئيسة كوريا الجنوبية رسمياً بالفساد

اتهم المحققون في كوريا الجنوبية رئيسة البلاد التي عزلها البرلمان وتنتظر حكما من المحكمة الدستورية لتأييد ذلك الإجراء أو رفضه، باك كون هيه، باشتراكها في الفساد المتورطة فيه واحدة من أكبر شركاتها.

وقال المدعي الخاص باك يونج سو، اليوم الإثنين، إن وريث إمبراطورية سامسونج، لي جاي يونج، كان قد اتفق مع مديرين آخرين لرشوة باك وصديقتها المقربة، تشوي سون سيل، من أجل توطيد سلطته على الشركة.

كان لي وعد تشوي بمبلغ 43 مليار وون (37 مليون دولار أمريكي) كرعاية لإحدى المنظمات التابعة لها.

وتأمل سامسونج بالمقابل في الدعم السياسي لاندماج اثنتين من الشركات التابعة لها، من بين خدمات أخرى.

وقال الادعاء في نهاية تحقيق امتد 70 يوما إن تشوي وباك أسستا 'مجموعة اقتصادية' لتحقيق مكاسب من خلال مثل هذه الصفقات.

وظهرت التقارير عن اتهامات الادعاء لباك، لأول مرة، الأسبوع الماضي

وتنتظر باك التي صوت البرلمان على عزلها في ديسمبر الماضي ، قرارا من المحكمة الدستورية لتأييد ذلك الإجراء أو رفضه.

واعتقل وريث شركة سامسونج، لي، الشهر الماضي بسبب اتهامات بالرشوة