الداخلية:جرائم تقنية المعلومات خطر يهدد الأطفال

أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين ان جرائم تقنية المعلومات وما شهدته من تطور مذهل في المرحلة الاخيرة باتت خطرا يهدد الأطفال واليافعين خاصة في ظل علاقتهم المتلازمة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال عضو اللجنة العلمية لمؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي العقيد الدكتور معاذ الملا في بيان صحفي ان المؤتمر الذي تنظمه وزارة الداخلية في 21 الجاري سيكون برعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح العقيد الملا وهو استاذ قانون الجزاء المساعد بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية ان المؤتمر يأتي في ظل حرص الوزارة على ترسيخ الدور المجتمعي والتعاون والتكامل مع جميع شرائح المجتمع والمساهمة في إيجاد حلول واقعية للقضايا التي تمثل خطورة على مستقبل الوطن.

وشدد على ان المخاطر المنبثقة عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تعد ذات أبعاد خطيرة ليس على المجتمع الكويتي فحسب بل على كافة المجتمعات البشرية.

وذكر أن هناك مشاركة واسعة النطاق في فعاليات المؤتمر لعدد من الدول في مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن والجزائر وفلسطين والمغرب والسودان والولايات المتحدة الامريكية والمكسيك ونخبة من الخبراء الاكاديميين والفنيين إضافة إلى الجهات الرسمية ممثلة في وزارات الدولة ومؤسساتها.

ولفت الى أن المؤتمر يركز على عدة محاور أساسية من شأنها معالجة القضايا المطروحة بكافة جوانبها الاجتماعية والأمنية والقانونية والتربوية والنفسية والاجتماعية.

وأوضح العقيد الملا أن توصيات المؤتمر اضافة الى تجارب الدول المشاركة وكيفية تعاطيها مع مثل هذه القضايا سيتم تفصيلها في تقرير يرفع في ختام المؤتمر إلى القيادة السياسية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت نهاية الشهر الماضي عن عقد مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة من 21 الى 23 مارس الجاري تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الوزارة ان المؤتمر سيشهد العديد من ورش العمل للمزيد من الثقافة والوعي بمخاطر وسائل التواصل الاجتماعي اضافة إلى استعراض العديد من أوراق العمل التي تؤكد ضرورة حماية الأطفال والعمل على غرس القيم النبيلة في نفوسهم.