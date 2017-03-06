وفيات الاثنين 6 مارس 2017

صقر علي حسن النجدي – 77 – شيع – الرجال : الجابرية ، حسينية البلوش – النساء : الجابرية ، ق 12 ، ش 108 ، م 29 – ت: 99681815 – 69011938 – 99062067.

فرجه عشبان السعيدي، أرمله ،الأدعس محمد السعيدي – 75 – شيعت – الرجال: الجهراء ، القصر ، ق 1 ، ش 2 ، م 36 – النساء: القصر ، ق 1 ، ش 2 ، م 33 – ت: 99999478 – 55822221.

عبدالأمير طاهر بوحمد – 63 – شيع – حسينة آل بوحمد – عزاء النساء فترة العصر فقط – ت: 66037735.

خانم علي عوض، أرملة ،جاسم يعقوب أبو الحسن – 93 – شيعت – الرجال: الحسينية الجديدة بجانب المبنى الرئيسي لبنك الكويت الوطني – النساء: الدعية ، ق 4 ، ش حمزة ، م 4 – العزاء اعتباراً من يوم الاثنين لمدة ثلاثة أيام – ت: 66006060 – 66361818.

مريزيج راضي العويدان – 85 – شيع – الرجال: شمال غرب الصليبخات ، ق 2 ، ش 207 ، م 58 – النساء: الدوحة ، ق 4 ، ش 5 ، م 30 – ت: 66870049.

شرعية علي عبدالعزيز الحوقل – 76 – شيعت -الرجال: الرميثية ، ق 10 ، ش أبو حنيفة النعمان ، م 4 ، ديوان عبدالعزيز الحوقل – النساء: القادسية ، ق 9 ، ش يوسف العدساني ، م 2 ، منزل علي الحوقل – ت: 99770153 – 25630278 – 22515181.

شاهين راشد محيسن الولايتي – 79 – شيع – الرجال: الروضة ، ق 3 ، ش يوسف الصبيح ، م 21 – النساء: الخالدية ، ق 1 ، ش عبداللطيف البرجس ، م 39 – ت: 66556747 – 55163754.

مريم علي عبدالله، أرملة ، عباس حسين علي قبازرد – 95 – شيعت – الرجال: مسجد الوزان ، غرب مشرف ، مبارك العبدالله ، ق 5 ، بجانب دوار أرض المعارض – النساء: النزهة ، ق 1 ، ش 13 ، منزل 27 ، مقابل الدائري الثاني – ت: 99414441 – 66618881.

أحمد سليمان الجاسم جبر الغانم – 85 – يشيع الثلاثاء – الرجال: الفيحاء ، ق 2 ، ش 20 ، م 11 ، ديوان الغانم – النساء: الزهراء ، ق 2 ، ش 42 ، م 47 – ت: 97223849 – 25244989