حماية رئيس الوزراء من الإستجواب ستحاسبون عليه من الأمة

قال النائب السابق فهد الخنة 'نبارك #عودة_الجناسي المسحوبة ظلما كما كانت ولايجوز منح السلطة حصانة من المسائلة مقابل ذلك ويجب إقرار قانون يمنع سحب الجنسية الا عن طريق القضاء'.

وأضاف الخنة في تغريدات عبر حسابه 'انكشف المستور!، فضيحة سياسية واخلاقية لنواب مجلس الامة الذين عقدوا صفقة خاسرة في الجناسي لحماية السلطة الفاسدة من استجواب رئيس الوزراء'.

وأردف الخنة بالقول 'فضيحة سياسية واخلاقية لبعض نواب الامة يتنازلون عن حق دستوري اصيل لهم كممثلين للأمة في مراقبة ومحاسبة رئيس وزراء عهد الفساد والفشل القياسي !'.

وأشار الخنة إلى ان 'من يحمي السلطة الفاسدة والفاشلة من النواب بعدم استجواب رئيس الوزراء هو جزء منها وشريك اصيل في فسادها وفشلها وهو ضد الامة ومصالح المواطنين، ومن يحمي السلطة الفاسدة والفاشلة من النواب بعدم استجواب رئيس الوزراء هو جزء منها وشريك اصيل في فسادها وفشلها وهو ضد الامة ومصالح المواطنين'.

وقال 'انتخب الشعب نوابه للدفاع عن مصالح الامة فغدر بعضهم بالمواطنين وأصبحوا يدافعون عن السلطة الفاسدة والفاشلة ويتعهدون لها بحمايتها والذود عنها!!'.

واعتبر الخنة 'صفقة بعض النواب بحماية رئيس الوزراء والدفاع عنه عار عليهم سيحاسبون عليه من الامة وستحرقهم السلطة كما حرقت حلفاءها من قبل بعد ان ينتهي دورهم!'.

‏وختم الخنة حديثه بالقول 'الى بعض النواب الذين خانوا الامانة وتنازلوا عن صلاحياتهم الدستورية في استجواب رئيس الوزراء للفصل التشريعي كاملا بئست الصفقة وبئس النواب انتم، النائب يمثل الامة وسيادتها ليس له ان يتنازل عن حقوقها في محاسبة رئيس الوزراء ولايوما واحدا فكيف بفصل تشريعي لنبقى اسرى سلطة فاسدة وفاشلة !'.