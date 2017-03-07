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7/3/2017 1:11:10 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- عودة الجناسي بمكرمة سامية.. العزب لـ الجريدة.: تعديل المادة 79 يتطلب تصديقاً سامياً.. «موانئ دبي» تدير ميناء مبارك.. «التربية» تعترف مجدداً بشهادات المدارس الفيلبينية


7/3/2017  الآن - صحف محلية  12:29:13 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- عودة الجناسي بمكرمة ...
من النهار

الجريدة

عودة الجناسي بمكرمة سامية

 النصف والعدساني والفضالة: لسنا طرفاً في اتفاق تحصين المبارك

 العزب لـ الجريدة.: تعديل المادة 79 يتطلب تصديقاً سامياً

 الأنباء

«موانئ دبي» تدير ميناء مبارك

 جامعة الكويت تمنح صاحب السمو الدكتوراه الفخرية تقديراً لقيادته الحكيمة

 الراي

«التربية» تعترف مجدداً بشهادات المدارس الفيلبينية

 لجنة دائمة في «الشؤون» لتقييم جمعيات النفع

 2112 متوفى في حوادث سير خلال 5 سنوات

 النهار

سلمان الحمود رئيساً للطيران المدني

 الصالح: وثيقة الإصلاح بُنيت على أرقام حقيقية

 


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