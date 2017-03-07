اجتماع روسي أمريكي تركي عسكري حول العراق وسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف، سيبحث اليوم الثلاثاء مع نظيريه التركي هلوسي أكار والأمريكي جوزيف دانفورد قضايا الأمن في سوريا والعراق.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن 'رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية هلوسي أكار،الجهة المضيفة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد سيشاركون في اجتماع ثلاثي في مدينة أنطاليا التركية، ومن المخطط أن يتناول الاجتماع قضايا الأمن في سوريا والعراق'.ويعد الاجتماع أول تنسيق روسي أمريكي تركي عسكري مشترك في الحرب على عصابة داعش الارهابية.