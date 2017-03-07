بريطانيا: هيغ يطالب بانتخابات مبكرة

قال الزعيم السابق لحزب المحافظين البريطاني، وليام هيغ، أنه يتعين على رئيسة الوزراء تيريزا ماي الدعوة لانتخابات عامة مبكرة لضمان أن يتاح لها الوقت والوضع السياسي الذي يسمح بتحمل مصاعب الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف هيغ وهو وزير خارجية سابق في مقال بصحيفة الديلي تلغراف، أن المصاعب آتية على مدى العامين المقبلين مع محاولة الحكومة تنفيذ إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، مشيرا 'لدينا رئيسة وزراء وحكومة جديدة تواجه أعقد تحديات العصر الحديث، كمفاوضات الخروج وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديد القوميين الاسكتلنديين وقضايا أخرى كثيرة'.

وأوضح هيغ أن ماي تحتاج إلى أغلبية أكبر في مجلس العموم (البرلمان) لفرض التغيير، وقال 'لا شك الحكومة ورئيسة الوزراء سيكونان في وضع أقوى لقيادة البلاد بنجاح وسط هذه التحديات إذا كانا يتمتعان بأغلبية كبيرة وحاسمة في مجلس العموم وبفترة ولاية جديدة كاملة.'