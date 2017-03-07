ضبط مصرية تخصصت في سرقة ادوات الزينة

القي رجال مباحث السالمية القبض علي مصرية تخصصت في سرقة محلات المكياج وكان قد تقدم لدى مخفر السالمية مواطن يدعي ع ف ا كويتي مِن مواليد ١٩٩٤ وبصفته صاحب محل حيث ابلغ عن تعرض محله للمستحضرات التجميليه في مجمع مارينا مول للسرقة من قبل امرأة حيث قامت بالدخول الى المحل بقصد شراء المستحضرات وقامت بوضع اكثر من مستحضر تجميلي بحقيبتها عن طريق الحيله بإخفاء المستحضرات بمنديل ومن ثم في حقيبتها ولاذت بالفرار هذا وبانتقالنا الى المحل وقمنا باستخراج كاميرات المراقبة

وبإجراء المزيد من البحث والتحري ومراقبة المكان حيث توصلنا لبيانات المتهمه وتدعى/ح م ج- مصرية الجنسيه-مواليد١٩٦٧ وعليه قمنا بضبطها وإحضارها الى مكتب مباحث السالميه وبتوجيه التهمه المنسويه اقرت واعترفت لنا بارتكابها الواقعة ووقائع مماثلة وعليه جاري أحالتها الى جهة الاختصاص