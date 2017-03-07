وفيات الثلاثاء 7 مارس 2017

علي حبيب سعد العنتري '60 | شيع | الرجال : بجانب سنترال الجهراء | النساء : العيون / ق 2 / ش 5 / م 5 | 55125533 | 60352303 .
سهيلة معيوف مجلي سكران | 48| شيعت | الرجال : الروضة / ق 4 / ش مشاري الروضان / ديوان معيوف مجلي سكران | النساء : الروضة / ق4 / ش 46 / م 7 | 99608017 .
محمد حسين عبدالله الريس |78 | شيع | الرجال : الشعب / ديوان الكنادرة | النساء : صباح السالم / ق 12 / ش 1 / ج 5 / م 37 | 66236116 | 99379311
فاطمة حسين منصور ذياب | 24 | شيعت | الرجال : بيان / مسجد الإمام الحسن | النساء : بيان / ق 4 / الشارع الثاني / م 46 | 99777208 | 66910087 .
علي محمد حسن شريف | 82 | شيع | الرجال : الشعب / ديوان الكنادرة | النساء : صباح السالم / ق7 / ش 2 / ج 12 / م 28 | 97101266| 99525300
فاطمة أحمد سليمان حسن |6 سنوات ونصف |شيعت |الرجال : الرقعي / مسجد الإمام المهدي |النساء : صباح السالم / ق 5 / ش 1 / ج 10 / م 4| 66616260 |99664376.
عائشة سعود عجيان الحيان |61 | بعد صلاة عصر |غد الأربعاء |الرجال : عبدالله المبارك / ق2 / ش 222 / م 12 |النساء : النهضة / ق 1 / ش 120 / م 38| 99029100 |99967611 | 66845544
عبدالعزيز يوسف عبدالعزيز الروضان | 29 | صباح غد الأربعاء | الرجال: شارع الخليج العربي / ديوان الروضان /مقابل سوق شرق | النساء: الروضة/ ق 4/ ش49/ م6 | 97171717
إنا لله وإنا إليه راجعون