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8/3/2017 12:34:20 AM

أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الحكومة للمجلس: لا لتعديلات «حرمان المسيء» و«الصوت الواحد»..«الدستورية» تفصل اليوم في قانون البصمة الوراثية.. المرزوق: لا زيادة في الكهرباء إذا استمر الترشيد.. الفضالة يتحصن بـ «التشريعية» أمام شكوى عبدالهادي


7/3/2017  الآن - صحف محلية  11:59:59 PM

أبرز عناوين صحف الاربعاء:- الحكومة للمجلس: لا ...
من جريدة النهار

 

 

الجريدة

الحكومة للمجلس: لا لتعديلات «حرمان المسيء» و«الصوت الواحد»

 الرومي: الدستور ليس محلاً للمساومات أو التعهدات

 «الدستورية» تفصل اليوم في قانون البصمة الوراثية

 الأنباء

«تعديل الجنسية».. بعد أسبوعين

 المرزوق: لا زيادة في الكهرباء إذا استمر الترشيد

 الراي

الفضالة يتحصن بـ «التشريعية» أمام شكوى عبدالهادي

 الجبري لـ «الراي»: ميزانية خاصة لضمان استمرار دعم الأعلاف

 «المحاسبة» يطالب الزراعة باسترداد 1.2 مليون دينار صرفت منذ 2008

 النهار

الإمارات: دول الخليج وضعت أسساً واقعية للتعاون مع إيران

 تحرير الموصل يتسارع وقادة «داعش» فروا

 


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