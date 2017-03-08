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8/3/2017 9:47:38 PM

جابر المبارك يغيب عن الجلسات


الطبطبائي يطالب رئيس الحكومة بالحضور لإستيعاب قضايا البلد

8/3/2017  الآن- المحرر البرلماني   12:06:08 PM
الطبطبائي يطالب رئيس الحكومة بالحضور لإستيعاب ...

أثار النائب السابق د.وليد الطبطبائي خلال جلسة مجلس الأمة قضية غياب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن حضور الجلسات وعدم اهتمامه بعمله بالمجلس، حيث طالبه بالحضور حتى يستوعب قضايا البلد ومايحدث فيها

وقال الطبطبائي في مداخلة له على هامش الجلسة 'أتمنى من رئيس الحكومة أن يحضر جلسات مجلس الأمة حتى يكون على دراية بقضايا البلد'.

أثار النائب السابق د.وليد الطبطبائي خلال جلسة مجلس الأمة قضية غياب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن حضور الجلسات وعدم اهتمامه بعمله بالمجلس، حيث طالبه بالحضور حتى يستوعب قضايا البلد ومايحدث فيها

وقال الطبطبائي في مداخلة له على هامش الجلسة 'أتمنى من رئيس الحكومة أن يحضر جلسات مجلس الأمة حتى يكون على دراية بقضايا البلد'.



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