مرتضى منصور: القرار نهائي ولا رجعة فيه



أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الاربعاء، انسحاب الفريق النهائي من بطولة الدوري المصري.

وأخطر منصور لاعبي الفريق الكروي الأول بناديه خلال جلسة معهم، بالانسحاب بشكل نهائي من مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق الأبيض أخيرا، على حد قوله.

وكانت أزمة قد نشبت بين الزمالك واتحاد الكرة المصري بسبب مباراة الفريق الاخيرة أمام المقاصة، التي تغاضى فيها حكم المباراة الدولي جهاد جريشة عن ركلة جزاء للزمالك، ليخسر ابناء ميت عقبة بهدف ويرفض اتحاد الكرة اعادة المباراة او معاقبة الحكم، مما دفع الزمالك لإعلان انسحابه من الدوري.

وقال منصور «الانسحاب من الدوري قرار نهائي لا رجعة فيه، وحلمي مستمر في قيادة الفريق».

وشدد رئيس الزمالك خلال حديثه مع اللاعبين على بقاء المدرب محمد حلمي في قيادة الفريق، نافيا كل ما تردد عن رحيله والتعاقد مع مدرب اجنبي.

وطلب مرتضى منصور من لاعبيه غلق صفحة الدوري المصري وأزماته والتركيز في مواجهتي رينغرز النيجيري في ذهاب واياب دور الـ 32 لدوري ابطال افريقيا، والمقرر لهما يومي 12 و19 مارس الجاري.