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أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير شهد حفل تخريج الدفعة 44 لطلبة ضباط الجيش.. الحكومة تشكك في دستورية هيئة مكافحة الفساد!.. المجلس وَضَعَ «مولوده» الأول ... حَدَث ابن 18.. «الدستورية»: مساواة صرف مساعدات الأبناء المعاقين


8/3/2017  الآن - صحف محلية  11:47:54 PM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الأمير شهد حفل تخريج ...
من الأنباء

الجريدة

الحكومة تشكك في دستورية هيئة مكافحة الفساد!

 التشريع في الكويت... فوضى وصورة قاتمة

 «الدستورية» تفصل في «البصمة الوراثية» وعلاوة الابن الثامن 17 مايو

 الأنباء

الأمير شهد حفل تخريج الدفعة 44 لطلبة ضباط الجيش

 تنقيح الدستور.. أمام «القانونية الوزارية»

 الراي

المجلس وَضَعَ «مولوده» الأول ... حَدَث ابن 18

 «الدفاع» للضباط: لا تنشروا صوركم في دعوات الولائم

 هيئة الإعاقة تتجاهل الكفاءات الكويتية وتطلب أطباء من مصر والأردن ودول أخرى

 النهار

«الدستورية»: مساواة صرف مساعدات الأبناء المعاقين

 الجارالله: قمة الأردن ستحقق نقلة بالعمل العربي المشترك

 


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