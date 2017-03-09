عروض فنية ألهبت مسرح «حديقة الشهيد»

شهد المسرح الخارجي لحديقة الشهيد حضوراً جماهيرياً ضخماً ألهب بتفاعله الأجواء مساء أمس عند انطلاقة مهرجان الشباب الخليجي.

وضم حفل انطلاق المهرجان أربعة عروض بدأتها فرقة (أوت لوك برودكشن) التي جمعت فليباراتشي من البحرين ودافي من الكويت والمغنية الفنزويلية اللبنانية الأصل كارول سوكي مع الفرقة الاستعراضية والـ(دي جيه) محمد حسن.

وتأتي سلسلة الحفلات الموسيقية التي تقدمها أكاديمية لوياك للفنون الأدائية (لابا) بالتعاون مع حديقة الشهيد لتمكين الشباب الخليجي في مجالات الفنون والترويح ليساهموا بشكل فاعل في تطوير وإنعاش المشهد الثقافي.