حريق في مخازن وزارة الكهرباء

تمكنت فرق الادارة العامة للاطفاء من السيطرة على حريق اندلع في مخازن وزارة الكهرباء الكائنة في منطقة صبحان.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء بلاغا في تمام ساعة 12:30 ظهراً يفيد باندلاع النيران في ساحة مكشوفه تابعة لوزارة الكهرباء مساحتها 8 الاف متر مربع، احتلت نيران الحريق 250 متر منها ، ‏وعليه تم تحريك عدد اربع مراكز اولهم صبحان وثانيهم مركز مبارك الكبير ومركز العارضية ومركز الإسناد ، حيث ‏وصلت أول فرقة إطفاء وهي من مركز صبحان في غضون ثلاثة دقائق بقيادة رئيس النوبة المقدم محمد المعيوف

هذا وقد باشرت فرق الإطفاء عملية مكافحة الحريق الذي نشب ‏في مستودع مكشوف ويحتوي على صناديق حديدية وكيبلات واثاث متنوع وملحقتها، وقامت فرق الإطفاء بتطويق منطقة الحادث لعدم انتشار النيران الى المستودعات المجاورة دون ان تقع اي اصابات بشرية مقتصرة الأضرار فقط على الماديات.

حضر الى موقع الحادث للإشراف ومتابعة على عملية مكافحة الحريق مدير اطفاء محافظة مبارك الكبير بالانابة المقدم محمد العيدان، كما حضر ايضاً ‏رئيس مركز اطفاء العارضية المقدم عثمان الوزق ‏و رئيس مركز اطفاء مبارك الكبير بالإنابة المقدم حسين الصفار ‏ورئيس مركز الإسناد الرائد حمد الراشد ‏ومن ‏مراقبة السلامة والصحة المهنية النقيب جعفر محمد وملازم أول نايف الدوسري كما حضر للموقع رجال الأمن وسيارات الاسعاف.