الاحتلال يواصل اعتقال 18 أسيرة مقدسية

كشف رئيس لجنة أهالي أسرى القدس، أمجد أبو عصب، عن حرمان ثماني أسيرات مقدسيات وأمهات لأطفال من فرحتهن بالاحتفال بعيد المرأة، من أصل 18 أسيرة مقدسية يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما تتواصل احتفالات محافظات الضفة الغربية المختلفة بيوم المرأة، فرضت قوات الاحتلال حظرا على احتفال المقدسيات بيومهن، من خلال منعها أمس، فعاليتين احتفاليتين بموجب أمر صادر عن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرة عالية عباسي (51 سنة) من سلوان جنوب القدس، وهي أكبر أسيرة مقدسية سناً، وأمضت في الأسر 26 شهرا وستتحرر غدا الجمعة، وهي جدة لأحفاد، وأم الأسير المقدسي عيسى العباسي، المحكوم بالسجن عشر سنوات.

كما تعتقل سلطات الاحتلال الأسيرة دلال أبو الهوى (39 سنة) من حي الطور في القدس، وهي أم لستة أطفال، وتقضي حكما بالسجن لمدة عام، وكذلك الأسيرة شفاء شلودي (37 سنة) من سلوان، وهي أم لأسيرين محررين، وتقضي حكما بالسجن لمدة سبعة أشهر.

وتعتقل سلطات الاحتلال الأسيرة سميحة أبو رميلة (36 سنة) من العيسوية شمال القدس، وهي أم لأربعة من الأطفال، اعتقلت حديثا وما زالت موقوفة، وكذلك الأسيرة جيهان حشيمة (35 سنة) من العيسوية، والتي اعتقلت بعد إصابتها بالرصاص وما زالت موقوفة.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال الأسيرة إسراء جعباص (33 سنة) من جبل المكبر جنوب القدس، وهي أم لطفل اعتقلت قبل 15 شهرا وتقضي حكما بالسجن لمدة 11 عاما ومصابة بجروح خطيرة في كافة أنحاء جسدها، والأسيرة أماني الحشيم (32 سنة) من سلوان، وهي أم لطفلين واعتقلت قبل ثلاثة أشهر ولا زالت موقوفة، علاوة على اعتقال الأسيرة صباح فرعون من العيزرية شرق القدس، وهي معتقلة إداريا وتم تمديد اعتقالها عدة مرات.

أسيرات قاصرات

أما الأسيرات المقدسيات القاصرات، فهن: الأسيرة منار شويكي (16 سنة) من حي الثوري جنوب القدس، ومضى على اعتقالها 15 شهرا وتقضي حكما بالسجن لمدة ست سنوات، والأسيرة ملك سلمان (17 سنة) من بيت صفافا في القدس، ومضى على اعتقالها 13 شهرا ولا زالت موقوفة.

كما تعتقل سلطات الاحتلال الأسيرة شيرين العيساوي (39 سنة) من العيسوية، وهي أقدم أسيرة مقدسية داخل السجون، وتقضي حكما بالسجن لمدة أربع سنوات وستتحرر بعد عام، وتعتقل سلطات الاحتلال الأسيرة شروق دويات (20 سنة) من صور باهر في القدس، ومضى على اعتقالها عام ونصف، وهي مصابة وتقضي حكما بالسجن لمدة 16 عاما، وهو أعلى حكم بحق أسيرة مقدسية، وكذلك الأسيرة عطايا أبو عيشة (30 سنة) من كفر عقب شمال القدس، ومضى على اعتقالها 15 شهرا، وتقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات.

كما تعتقل سلطات الاحتلال الأسيرة مرح باكير (18 سنة) من بيت حنينا شمال القدس، واعتقلت قبل عام ونصف بعد إصابتها بعدة طلقات نارية، وتقضي حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات ونصف، والأسيرة نورهان عواد (18 سنة) من مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلت قبل 15 شهرا، وهي مصابة، وتقضي حكما بالسجن لمدة 13 عاما ونصف، إضافة للأسيرة آية شوامرة (22 سنة) من مخيم شعفاط شمال القدس، والتي اعتقلت قبل ستة أشهر وتقضي حكما بالسجن لمدة تسعة أشهر، والأسيرة عايشة أفغاني (35 سنة) من رأس العامود في القدس، ومضى على اعتقالها ثلاثة أشهر وما زالت موقوفة، والأسيرة منار مجاهد (28 سنة) من كفر عقب، والتي اعتقلت مؤخرا، وهي مصابة وما زالت موقوفة.