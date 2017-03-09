مستشار سليماني يستعد لتسلم مهامه سفيرا في العراق

قال مستشار قائد 'فيلق القدس'، إيرج مسجدي، في كلمته التي ألقاها خلال ندوة عقدت في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أمس الأربعاء، إنه سيبدأ مهامه سفيرا لإيران في العراق قريبا.

وكان مسجدي قد كشف، شهر يناير/كانون الثاني، عن تعيينه سفيرا في العراق، لكن الخارجية الإيرانية لم تؤكد الأمر بعد.

وذكر مستشار الجنرال قاسم سليماني سابقا أنه قد تم اقتراح اسمه بالفعل على الحكومة العراقية من قبل المعنيين في طهران، مشيرا في حينه إلى أنه 'لا يعلم متى سيتسلم مهامه هناك'، موضحا أن 'الأمر يتطلب المرور بسلسلة إجراءات إدارية قد تطول'، حسب تعبيره.

وكانت وكالة 'إيسنا' قد نقلت، في وقت سابق عن مصادر لم تسمها، أن تعيين مستشار سليماني في العراق 'يأتي لأسباب تتعلق بالوضع الأمني والسياسي في العراق'، مرجحين أن يقبل المسؤولون في بغداد هذا التعيين.

وطرحت طهران اسم مسجدي مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، في إطار التغييرات الدبلوماسية التي تعتزم طهران إجراءها في سفارتها في بغداد، فضلا عن قنصلياتها في النجف والبصرة وكربلاء والسليمانية، مما يثير مخاوف من تحضير طهران لمرحلة جديدة بالعراق، خاصة أن أغلب الأسماء البديلة المطروحة قادمة من المؤسسة الدينية والعسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، المرتبط بالمرشد الأعلى للجمهورية، علي خامنئي.