روسيا: بوتين يقيل 10 جنرالات أمنيين

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، 10 جنرالات أمنيين في أعقاب اجتماع ترأسه في وزارة الداخلية انتقد خلاله أداء العديد من المؤسسات الأمنية.

جاء في نص الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية، أنه تم إقالة هؤلاء الجنرالات من مناصبهم في وزارة الداخلية ولجنة التحقيق ومصلحة السجون، دون توضيح سبب هذه التغييرات في الكوادر.

وذكرت وكالة أنباء «سبوتنيك» الرسمية أن قائمة المقالين تضم رئيس مديرية المواصلات لمنقطة الفولغا الفدرالية، ورؤساء 3 مديريات إقليمية لوزارة الداخلية لمقاطعات «سامارا» و«فولوغدا» و«نيجني نوفغورود».

كما تم إقالة النائبين العامين في المقاطعة العبرية ذات الحكم الذاتي وجمهوريا تشوفاشيا، بحسب الوكالة نفسها.

وشملت موجة الإقالات أيضًا 3 مسؤولين كبار من لجنة التحقيق الروسية، إضافة إلى رئيسي مديريتي مصلحة السجون لمقاطعة ساراتوف، وجمهورية موردوفيا، ورئيس مديرية إعادة التأهيل في المصلحة.

وفي منتصف فبراير الماضي، أصدر الرئيس الروسي مرسومًا بإقالة 16 جنرالا من مناصبهم كانوا يشغلونها في وزارتي الطوارئ والداخلية ولجنة التحقيق الفدرالية الروسية، وكذلك إقالة اثنين منهم من الخدمة العسكرية، دون إيضاح أية أسباب.