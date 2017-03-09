مفتي فلسطين للمقدسين: ارفعوا الأذان من منازلكم

طالب مجلس الأوقاف ودائرة الأوقاف والهيئة الإسلامية العليا بالقدس ومفتي القدس والديار الفلسطينية أهل القدس، رفع الاذان من أعلى أسطح المنازل وفي الأسواق والطرقات، وأن لا يمتثل المؤذنون لقرارات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية والمتطرفة.

وشددوا على أن الشرطة الإسرائيلية ممارسة عملها خارج أبواب وساحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف، ولا يحق لها العمل داخلها وأن التصعيد الذي يقوم به الاحتلال والممارسات اليومية سيؤدي الى اشعال المنطقة كاملة.

كما شددوا على ان تتوقف حكومة الاحتلال عن انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى سواء أكانت حفريات أو اقتحامات أو حصار،مؤكدين أن منع اسرائيل ترميم المسجد الأقصى الحرم الشريف والتدخل في شؤون إدارته ومحاولة لي يد المسؤولين في دائرة الأوقاف أمر خطير ومرفوض.

وناشدوا العالم العربي والإسلامي الوقوف الى جانب المسجد الأقصى المبارك الحرم الشريف والقدس والمقدسيين ونصرة هذه القضية العادلة وايقاف الاحتلال الاسرائيلي عن ارتكاب الجرائم بحق مدينة القدس.