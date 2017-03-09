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9/3/2017 11:56:32 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- واشنطن تدرس إرسال ألف جندي إلى الكويت.. «التربية»: استثناء معلمين من إنهاء الخدمة.. تحقيق برلماني في طلب «الإعاقة» أطباء من الخارج.. «أمن الدولة» أسقط صاحب حساب «كنترول 90»


9/3/2017  الآن - صحف محلية  11:39:17 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- واشنطن تدرس إرسال ألف ...
من الجريدة

الجريدة

كادر خاص للدبلوماسيين

 «الإدارية» تلغي قرار وزارة الشؤون وقف رحلات العمرة والشاليهات

 واشنطن تدرس إرسال ألف جندي إلى الكويت

 الأنباء

«التربية»: استثناء معلمين من إنهاء الخدمة

 المحكمة تلغي قرار «الشؤون» بوقف رحلات العمرة والشاليهات ودعم المحافظين

 الراي

تحقيق برلماني في طلب «الإعاقة» أطباء من الخارج

 «أمن الدولة» أسقط صاحب حساب «كنترول 90»

 واشنطن تدرس نشر 1000 جندي في الكويت لدعم الحرب على «داعش»

 


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