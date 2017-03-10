بقرار قضائي ..عزل رئيسة كوريا الجنوبية على خلفية قضايا فساد

قضت المحكمة الدستورية العليا في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، صباح اليوم الجمعة، بعزل رئيسة البلاد، بارك غون هي.

وكانت البرلمان الكوري الجنوبي قرر بالإجماع أواخر العام الماضي يقضي برفع الحصانة عن غون هي تمهيدا للتحقيق معها على خلفية قضايا فساد.

وأعلنت المحكمة الدستورية، أنها ستصدر قرارها بشأن إقالة رئيسة البلاد، اليوم الجمعة.



ونقلت وكالة 'يونهاب' الرسمية عن الناطق الرسمي باسم المحكمة بيه بو يون قوله إنه 'سيتم النطق بالحكم بشأن محاكمة الرئيسة بارك'.



وأضاف المسؤول أنه 'سيتم إصدار الحكم بشكل مباشر من قاعة المحكمة الرئيسية'.



يُذكر أن البرلمان كان قد وافق في ديسمبر/ كانون أول الماضي، على مساءلة بارك وتم تجريدها من صلاحياتها لحين فصل المحكمة في الأمر.



وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم المحكمة أنه 'في تأييد قرار البرلمان بإقالة الرئيسة، فسيتم عزلها من منصبها بشكلٍ نهائي، وبناءً عليه سيتم إجراء انتخابات رئاسية في البلاد بغضون 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم'.

وبارك، متهمة بالتواطؤ مع صديقتها المقربة 'تشوي سون' ومساعد سابق، للضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وهو ما نفته الأولى، لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها.



