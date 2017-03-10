وفيات اليوم الجمعة 10 مارس 2017

• عائشة حسين محمد الشاهين، 74 عاما، (شيعت)، الرجال: الخالدية، ق1، شارع البرجس، ديوان الشاهين، تلفون: 66668732، النساء: حطين، ق1، ش110، م2، تلفون: 99900305



• إبراهيم علي سليمان الصالح الصويلح، 58 عاما، (شيع)، الرجال: مشرف، ق5، ش13، م10، تلفون: 55767036، النساء: عبدالله المبارك، ق3، ش326، م30



• عايض ناصر شبيب الشباك، 70 عاما، (شيع)، الرجال: العمرية، ق5، ش101، م24، ديوان فلاح الشباك، تلفون: 55040400، النساء: الرابية، ق3، ش25، م64، تلفون: 99015955



• طالب أحمد طالب الكندري، 59 عاما، (شيع)، الرجال: ديوان الكنادره، الشعب، تلفون: 66877711، النساء: العدان، ق2، ش68، م6، تلفون: 66631617



• عباس حسن علي الصفار، 68 عاما، (شيع)، الرجال: ديوان الصفار، حسينية أبوالفضل، الدعية، ق2، ش21، تلفون: 99229111، النساء: الدسمة، ق5، شارع الرشيد، م22



• مسك مشاري حسين الحمدان، 9 سنوات، (شيعت)، الرجال: الفنطاس، ديوان الحمدان، تلفون: 99631090، النساء: جابر العلي، ق7، ش21، م4، تلفون: 50868887



• مبارك فهد عبدالهادي المطوع العجمي، 20 عاما، (شيع)، مبارك الكبير، ق2، ش2، م11، تلفون: 67799551



«إنا لله وإنا إليه راجعون»