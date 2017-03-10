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11/3/2017 4:14:42 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- إيران تنشئ مصانع للأسلحة والصواريخ في لبنان.. الفارس: 15 ألف دينار تكلفة الطالب في المدارس الحكومية.. «أمناء مكافحة الفساد» .. بتوافق السلطتين.. الحرس الوطني على خُطى «هيئة الإعاقة»... إعلانات في مصر لوظيفة «مستشار قانوني»


10/3/2017  الآن - صحف محلية  11:47:49 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- إيران تنشئ مصانع ...
من الجريدة

 

 

الجريدة

إيران تنشئ مصانع للأسلحة والصواريخ في لبنان

 قوانين العفو العام وتعارض المصالح والحبس الاحتياطي أمام «التشريعية»

 الفارس: 15 ألف دينار تكلفة الطالب في المدارس الحكومية

 الأنباء

«أمناء مكافحة الفساد» .. بتوافق السلطتين

 صرف الأدوية للوافدين.. مستمر

 الراي

أصحاب الرداء «الأبيض» يواجهون صفاء: ليس عدلاً تحميل الوافدين ثمن الدواء

 الحرس الوطني على خُطى «هيئة الإعاقة»... إعلانات في مصر لوظيفة «مستشار قانوني»

 المكاتب الصحية في الخارج على مشارف استنفاد كامل أرصدتها المالية

 


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