زيادة المخالفات المرورية.. إشاعة

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن أسبوع المرور الخليجي الموحد الذي يبدأ يوم غد الأحد تحت شعار (حياتك أمانة) هو مناسبة توعوية إرشادية توجيهية يهدف إلى إيضاح أبرز السلبيات المرورية التي تؤدي إلى المخالفات ووقوع الحوادث حماية للمواطنين والمقيمين وحفاظاً على سلامتهم.

وأوضحت الإدارة أن ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن عزم وزارة الداخلية زيادة قيمة المخالفات المرورية بهذه المناسبة عار عن الصحة تماما.. وفي حال أي تغيير لقيمة المخالفات المرورية لا يتم إلا وفق الأطر التشريعية ويتم الإعلان عنه فوراً وفق حملات توعوية إرشادية للمواطنين والمقيمين من قبل الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.

وذكرت الإدارة أنه من باب حرص المؤسسة الأمنية على فتح صفحة جديدة مع قائدي المركبات عملت على إقامة معرضين في (الافنيوز) و (360) من تاريخ 12- 18 مارس الجاري يهدف تسهيل فتح بلوك المخالفات المقفلة ما عدا المخالفات الجسيمة.

وتهيب الإدارة بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الأقاويل غير الصحيحة والتي لا تستعين معلوماتها من المصادر الموثوقة والمسئولة، مؤكدة حرصها الدائم على التواصل مع المواطنين والمقيمين، وتبيان ما التبس عليهم من خلال وسائل الأعلام المختلفة.