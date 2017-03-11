السلطات الهولندية تحتجز موكب وزيرة الأسرة التركية

قالت وسائل إعلام تركية إن الشرطة الهولندية احتجزت وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قاي، بعد وصولها إلى روتردام بهولندا قادمة من ألمانيا عن طريق البر السبت.

وأشارت قناة 'نوس' الهولندية إلى أن الشرطة احتجزت الوزيرة في روتردام، وذلك بعد أن كانت قناة تركية قالت إن الشرطة الهولندية ترفض دخول موكبها إلى الأراضي الهولندية.

وكانت صيان قاي قد كشفت، في وقت سابق اليوم، عن عزمها الانتقال من ألمانيا حيث كانت تقوم بزيارة، إلى مدينة روتردام الهولندية عن طريق البر، رغم إلغاء الفعاليات التي كان مقررا أن تحضرها هناك.

وخطوة الوزيرة جاءت بعد ساعات على منع الحكومة الهولندية هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، الذي أراد التوجه إلى روتردام أيضا بغرض المشاركة في تجمع مؤيد لاستفتاء تنظمه تركيا في أبريل.

وساقت الحكومة الهولندية أسبابا تتعلق بالأمن العام لسحب التصريح بهبوط طائرة تشاووش أوغلو في روتردام، وقالت إن تهديده قبل ساعات بعقوبات سياسية واقتصادية قاسية إذا منعت هولندا طائرته من الهبوط، جعلت البحث عن حل معقول مستحيلا.

وتسبب هذا القرار باحتدام التوتر بين هولندا وتركيا، فقد علق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالقول 'هذه بقايا من النازية، هؤلاء هم فاشيون'، قبل أن يضيف 'امنعوا وزير خارجيتنا من القدوم قدر ما تشاؤون، ولنر من الآن فصاعدا كيف ستهبط رحلاتكم في تركيا'.

وبالتوازي مع تصريحات أردوغان الذي اتهم أيضا هولندا التي يقيم فيها نحو 400 ألف شخص من أصل تركي بالعمل لصالح معسكر الـ'لا' في الاستفتاء، أعلن مسؤول في وزارة الخارجية التركية أن السلطات استدعت القائم بالأعمال في السفارة الهولندية.