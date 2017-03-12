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12/3/2017 5:14:55 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- 30 ألفاً حد أدنى لتطبيق القيمة المضافة.. نواب يهدّدون بالتصعيد والاستجواب لوقف الاستعانة بمستشارين وافدين..مؤتمر وطني شامل لتطوير التعليم.. العثور على مقبرة جماعية لـ 500 من ضحايا «داعش» في سجن «بادوش»


12/3/2017  الآن - صحف محلية  12:41:07 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- 30 ألفاً حد أدنى ...
من جريدة النهار

 

الجريدة

30 ألفاً حد أدنى لتطبيق القيمة المضافة

 في الليلة الظلماء يفتقد... البدر

 الساير: «الوطني» يواصل ريادته المصرفية في 2016 من خلال تمويل أكبر المشروعات التنموية

 الأنباء

مؤتمر وطني شامل لتطوير التعليم

 صرف «الأعمال الممتازة» لموظفي وزارة النفط

 الراي

نواب يهدّدون بالتصعيد والاستجواب لوقف الاستعانة بمستشارين وافدين

 الجراح يعيد إلى «الداخلية» 16 ضابطاً متقاعداً

 اقتراح بتخفيض سن التقاعد... لتوظيف الشباب!

 النهار

العثور على مقبرة جماعية لـ 500 من ضحايا «داعش» في سجن «بادوش»

 رفض نيابي للخمس دوائر وصوتين

 


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