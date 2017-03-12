وزير الصحة: التحقيق مع طبيب نشر مقطعاً لعملية شفط أجراها لمريضة

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور جمال الحربي أنه وجه إدارة التراخيص الصحية بالوزارة للاستدعاء العاجل لجراح كويتي باختصاص جراحة عامة والتحقيق معه بما نسب إليه عن «نشره مقطعاً على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية شفط لإحدى السيدات أجراها خلافاً لاختصاصه ودون مراعاة أسس ومعايير مهنة الطب».

وقال الوزير الحربي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه طلب من إدارة التراخيص الصحية بالوزارة أيضاً «رفع تقرير إلى إدارة التراخيص الطبية في الوزارة للوقوف على ملابسات القضية تمهيداً لرفع تقريرها إلى لجنة التحقيقات الطبية العليا ولاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت الإدانة على ذلك الجراح».

وشدد على أن عرض الفيديوهات للمرضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفوض ويتنافى مع خصوصيتهم ومع معايير مهنة الطب ورسالتها الإنسانية السامية.

وأشار إلى أنه فور علمه بتداول مقطع الفيديو مساء اليوم عبر موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) وما تركه من ردود فعل سلبية قام على الفور بالإيعاز لاستدعاء الجراح المذكور والتحقيق معه واتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.