غزة: نقص التمويل يمنع إتمام إعمار ما دمره الاحتلال

أكدّ وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، ناجي سرحان، أنّ 'ملف عملية إعمار القطاع ما زال قيد الإنجاز، عدا عن أنه ليس بتلك الطموحات'، مشيراً إلى أنّ الفترة التي قدّمتها الحكومة الفلسطينية لإنجاز ذلك الملف مع نهاية العام الجاري، قد تطول ولا تنتهي وفق الموعد المحدد.

وقال سرحان، خلال مؤتمر صحافي، عقدته وزارة الإعلام، اليوم الأحد، بمدينة غزة، إن إجمالي التمويل المطلوب لمشاريع برامج إعادة الإعمار الرئيسية حوالي مليار وتسعة وعشرون مليون دولار، وتم توفير حوالي 609 ملايين دولار، أي ما نسبته 59 % من إجمالي التمويل المطلوب'.

وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي صيف عام 2014، قرابة 173.500 وحدة سكنية، منها 11 ألفاً هُدمت بشكل كلي، إضافة إلى 6.954 وحدة سكنية تضررت بشكل بالغ غير صالح للسكن.

وأوضح أن هناك 11.500 وحدة سكنية هُدمت بالكامل في الحروب السابقة ما قبل 2014، ولم يتوفر لحوالي 2000 وحدة سكنية تمويل حتى الآن، عدا عن 110 آلاف وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي إبان تلك الفترة ولم يتوفر تمويل لحوالي 13 ألف وحدة سكنية منها.

وأضاف سرحان أن التمويل المطلوب لبرنامج إعادة إعمار الوحدات السكنية المهدومة كليًا جراء عدوان 2014 وما قبلها، هو 565 مليون دولار، لافتاً إلى أنه تتوفر تعهدات بحوالي 314 .14 مليون دولار من دولة قطر والكويت والسعودية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية وألمانيا وغيرها.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من إعمار حوالي 5261 وحدة سكنية من أصل 8711 وحدة سكنية تم التعهد بإعادة بنائها، تمثل حوالي 40.5 % من الوحدات السكنية التي هُدمت جراء حرب صيف 2014 وما قبلها، في حين لم يتم ترشيح حوالي 4290 وحدة سكنية بسبب عدم توفر تمويل لها.

وأكد أن التمويل المتبقي المطلوب توفيره لإعادة إعمار الوحدات السكنية المهدومة كليًا جراء عدوان 2014 وما قبلها حوالي 250.86 مليون دولار، لافتًا إلى أنه تم ترحيل ركام ما مجموعه 1.900.000.0 طن من الأنقاض إلى الكسارة في جميع محافظات قطاع غزة.

وبخصوص برنامج الإغاثة والإيواء بخصوص حرب 2014، قدّر سرحان الاحتياج بحوالي 115.0 مليون دولار على 3 سنوات، في حين تم توفير حوالي 89 مليون دولار كدفعات بدل إيجار ومساعدات نقدية رمزية ليتبقى إجمالي 26 مليون دولار يلزم توفيرها خلال العام الحالي2017.

أما على صعيد الأضرار الجزئية لـ 2014، فإن التمويل المطلوب لـ 162.500 وحدة سكنية، يقدر بحوالي 284 مليون دولار، تم توفير تمويل لبرنامج إصلاح تلك الأضرار بحوالي 204 ملايين دولار من خلال الجهات المانحة، تمثل نسبة 72% من إجمالي التمويل المطلوب.

وقدّر وكيل وزارة الأشغال والإسكان، التمويل المطلوب للمساكن المتضررة جزئيا لما قبل عدوان 2014، والمقدر عددها بـ 13 ألف وحدة سكنية، بحوالي 65.0 مليون دولار.