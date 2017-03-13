خطف أبناء في الفنطاس ..وسرقة شقة في المهبولة

تقدمت الى مخفر الفنطاس كويتية من مواليد ( 1976 ) وتسكن الفنطاس، وابلغت عن تعرض ابناءها للخطف من قبل زوجها كويتي مشيرة بانه اتصل عليها يوم الخميس وابلغها بانه سوف يأخذ ابنيهما من المدرسة ويحضرهم يوم السبت ولم يحضرهم بعدها في الموعد المتفق عليه ، وعليه تم الاتصال على وكيل النيابة وتم بتسجيل القضية وإحالتها الى جهة الاختصاص .

ومن جهه آخرى ، تقدم الى مخفر الفنطاس كويتي ،وابلغ عن تعرض شقته للسرقة في منطقة المهبولة ، قطعة و افاد بانه عاد لمسكنه ووجد بان القفل تم تغييره من قبل حارس البنايه ، ومعه حارس اخر مشيرا الي انه قام بسؤال الحارس من قام بتغيير قفل الباب فقال بانه هو من قام بتغيير القفل وبعدها دخل الشقة فوجدت انها خاليه من محتوياتها حتى الاوراق الرسميه الخاصه ومبلغ 1380 دينار كويتي ماعدا التلفزيون وبقايا ملابسه وعليه تم الاتصال على وكيل النيابة فامر بتسجيل قضيه سرقة .