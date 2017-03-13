قضى مشوار طويل مع الإقتصاد ورحلة ممتدة في عالم الأعمال

انتقل إلى رحمة الله رجل الأعمال جميل السلطان بعد صراع طويل مع المرض، وسيوارى جثمانه الثرى عصراً في مقبرة الصليبيخات.

والراحل جميل السلطان له باع طويل في مجال الأعمال والإقتصاد، كان الراحل من السباقين وعرف بأسلوب عمله المختلف حيث سجل علامات فارقة في هذا المجال. ومارس الراحل العمل بالزراعة والإنتاج الزراعي والإقتصاد ومؤسساً للعديد من المؤسسات الإقتصادية منها (اجيليتي- المخازن العمومية) وشركة مركز سلطان وسوق شرق.

الزميل زايد الزيد ناشر ورئيس تحرير يتقدم بخالص العزاء للشيخ خالد السلطان والدكتور عبدالعزيز السلطان وجميع أفراد اسرة القناعات الكرام بوفاة الفقيد الكبير.