مقتل 28 حوثياً بقصف جوي ومدفعي غرب اليمن

قتل 28 من مسلحي جماعة الحوثي، اليوم الإثنين، بغارتين جويتين للتحالف العربي وقصف مدفعي للجيش اليمني الموالي للحكومة، في محافظة حجة، المحاذية للحدود السعودية، شمال غربي البلاد، بحسب المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة التابع للجيش.



وقال المركز في بيان نشره عبر حسابه على 'فيسبوك' إن 'قوات الجيش شنت اليوم قصفاً مدفعياً على مواقع الحوثيين في مديرية ميدي بمحافظة حجة ما أسفر عن مقتل 8 منهم'.



وأضاف أن 'طيران التحالف العربي شن اليوم أيضاً ظهر غارتين جويتين على تجمعات للحوثيين في مديرية حيران بمحافظة حجة ما أسفر عن مقتل 20 منهم'.



وفي الوقت الذي لم يذكر المركز مزيدا من التفاصيل، لم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر نفسه.



وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى.



وخلفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة جعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات، فضلا عن تسببها بمقتل 10 آلاف يمني وجرح 40 ألف آخرين، ونزوح قرابة 3 ملايين في الداخل حسب تقديرات للأمم المتحدة.



ومنذ 26 مارس 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابة لطلب هادي، بالتدخل عسكريا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.