وفيات اليوم الاثنين 06 مارس 2017

- حسن أحمد كرم علي -76 -شيع -عزاء الرجال : بيان- مسجد الإمام الحسن -النساء : الجابرية - ق 11- ش 7 - م 4-ت:66631752 -25313146
- أنعام محمد خير الصواف -زوجة - أمرالله غلوم شاه علي -74 -شيعت -عزاء الرجال : العزاء في المقبرة فقط -النساء : المنقف - ق 1 - ش 127-م 22-ت:55646444 -90025100 -55853355
- سعاد راضي محسن -زوجة - سالم عبدالمجيد إبراهيم -72 -شيعت -عزاء الرجال : صباح السالم - ق 5 - ش 1 - ج 16 - م 16 -النساء : سلوى - ق 6-ش 1 -م 94-ت:60606993 -99326026
- جميل سلطان بن عيسى الجناعي -67 -شيع -عزاء الرجال : الشويخ - ق 3 - ديوان الجناعات -النساء : سلوى-ق 3-ش 1 - م 34 ( يوم الثلاثاء فقط )
- نورية عبدالمحسن إسماعيل فهد -أرملة - خالد موسى الغضبان -73 -شيعت -عزاء الرجال : السلام -ق2 - ش 221 - م 103 / ديوان الفهد -النساء : السرة / ق 5 / ش 3 - م 66-ت:99099522 -90972111
- رباب علي باقر زاده -زوجة / شابور قاسم علي محمدي -80 -شيعت -عزاء الرجال : الدسمة / ق 5 / ش 50 / م 5 / حسينية الإمام علي -النساء : الرميثية / ق 2 / ش جمعان الحريتي / ج 20 / م 4 /حسينية الزهراء البتول-ت:95596661
- طليعة نايف عبدالله العتيبي -زوجة/عطية مرزوق ضاحي الشمري -82 -شيعت -الفردوس / ق 8 / ش 1 / ج 2 / م 61-ت:99474744
- عبيد فهد البرازي السهلي-76 -بعد صلاة عصر غد الثلاثاء بمقبرة صبحان ( العزاء قاصر على المقبرة فقط )
إنا لله وإنا إليه راجعون