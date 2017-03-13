الأمم المتحدة: المتمردون يطالبون بفدية مقابل الإفراج عنهم

قال متحدث عسكري بجنوب السودان اليوم الاثنين إن قوات المتمردين في شمال البلاد اختطفت ثمانية من موظفي الإغاثة التابعين لمنظمة خيرية مسيحية مقرها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال البريجادير لول رواي كوانج إنه تم اختطاف موظفي منظمة «ساماريتان بيرس» بالقرب من بلدة مايندت بشمال البلاد في وقت متأخر أمس الأحد.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية إنه على علم بتقارير حول فقد موظفين بمنظمة غير حكومية بجنوب السودان.

وقالت المتحدثة جيومار باو سولي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: حرصا على سلامة وأمن موظفي الإغاثة المختطفين، لن نقدم مزيد من المعلومات.

وأضافت: المفاوضات النشطة جارية مع كل الأطراف لضمان عودة موظفي الإغاثة سالمين.

وقال كوانج إن المتمردين يطالبون بفدية مقابل الإفراج عن الموظفين، ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية التواصل مع المتحدث باسم المتمردين للتعليق أو منظمة «ساماريتان بيرس».