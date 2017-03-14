تضامن واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي من نشطاء ومغردين

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة تفاعلا وتضامنا واسعاً مع الناشط والإعلامي سعود العصفور عقب اعتقاله على خلفية حكم قضائي صادر بحقه بالحبس عام بقضية ما يعرف بقروب الفنطاس.

وقال النائب السابق الدكتور فهد الخنة 'الكويت بحاجة للتصالح والتسامح وليس الى مزيد من المعتقلين والمساجين وآخر خطوات تعقيد المشهد السياسي اعتقال الاخ

‏⁧‫#سعود_العصفور‬⁩'.

وبدوره قال فيصل اليحيى '#سعود_العصفور‬⁩ من خيرة الرجال الذين عرفتهم، وفي هذا الزمن لم يعد مستغربا أن يستهدف ويسجن أمثاله نتيجة لمواقفهم

‏⁧‫#الله_يفك_عوقك_يا_بوعبدالعزيز‬⁩'.

ومن جهته قال النائب السابق مبارك الوعلان 'لم نعرف عنك الاالخلق الراقى والمرجلة مكانك عالى فى صدور الاخيار وللاسف من مثلك وشرواك لايستحق السجن لكنه ثمن مواقف تدفعها..

‏⁧‫#سعود_العصفور‬⁩'.

أما المحامي د.محمد الدوسري فقال 'الله يفك عوق الصديق المحترم سعود العصفور، رجل نظيف اليد واللسان'.

وقال المغرد عياد الحربي 'سعود العصفور .. لم أعرف من الأصدقاء مثل نبلك ونقاءك وشجاعتك وصدقك، لك النصر والمجد يابو عبدالعزيز.'.

واشار المغرد احمد سيار العنزي بالقول 'عزالله ما تستاهل يابو عبدالعزيز، عرفناك نظيف اليد ثابت المبدأ، راعي موقف وفزعه لكل كويتي سعود العصفور، مكانك القلوب وليس السجن يا أطيب أخ'.

وقال المغرد بدر عبدالعزيز 'سعود العصفور لم يترك مظلوم إلا وساعده ونصره ودعمه مثل هذا الرجل مكان هذا الرجل علي الرأس وليس السجن'.

‏