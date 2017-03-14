انغيلا ميركل: محتمل أن تقع ضد مرافق البنية التحتية

حذرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل اليوم الثلاثاء، من هجمات الكترونية محتملة ضد مرافق البنية التحتية وشبكات التزويد بالتيار الكهربائي في ألمانيا.

وقالت ميركل في فعالية اقتصادية في برلين، تتوفر في الوقت الحاضر امكانيات مذهلة لمهاجمة مرافق البنية التحتية من خلال هجمات سايبر لاسيما على هذه المرافق في البلديات وهنا نرى اشكالية.

وتطرقت ميركل الى امثلة حية من اوكرانيا قائلة: في اوكرانيا هناك امثلة تبرر هذه المخاوف والتقارير الاعلامية التي تشير الى تعرض مفاعلات لتوليد التيار الكهربائي ومصادر طاقة اخرى مثال على ذلك.

وجددت المسؤولة الألمانية ضرورة مواجهة هذه التحديات بالقول: لهذا سنولي اهمية كبيرة جدا لتأمين بلادنا ضد هذه الهجمات وسنقوم بتحديث استراتيجيتنا على هذا الصعيد.