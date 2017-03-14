إضراب مدارس القدس احتجاجاً على إغلاق الاحتلال مدرسة

عمّ الإضراب التحذيري الشامل اليوم الثلاثاء، معظم مدارس القدس المحتلة بمختلف مرجعياتها الإدارية استجابة لنداء اتحاد أولياء الأمور في مدارس المدينة المقدسة، احتجاجاً على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق مدرسة النخبة في بلدة صور باهر جنوب القدس المحتلة، بالإضافة إلى محاولته فرض نظامه التعليمي على المدارس الفلسطينية في القدس، ومحاولته إرغام العديد من المدارس على إغلاق أبوابها في عطلة الربيع والأعياد اليهودية.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأنها أغلقت المدرسة لأنها تطبق منهاجا دراسيا يتماثل مع معتقدات حركة 'حماس'، والتحريض على الإرهاب.

ووصف مدير مدرسة النخبة، لؤي بكيرات، الإضراب اليوم بأنه تحذيري، والتزمت به معظم مدارس المدينة. كما عبّر عن ارتياحه لحجم الالتزام وللتضامن الكبيرين، وتفاعل إدارات المدارس وتلاميذها وأولياء الأمور مع مدرسة النخبة، ورفضهم لمحاولات فرض المنهاج الإسرائيلي عليها.

وجدد بكيرات نفي مزاعم الاحتلال بشأن تطبيق المدرسة منهاجاً يحرض على الإرهاب، ووصفها بأنها أكاذيب، وقال إن 'المنهاج الوحيد الذي نطبقه وسنبقى نطبقه هو المنهاج الفلسطيني الرسمي المطبق في جميع مدارس الوطن'.

وأشار بكيرات إلى أن إدارة المدرسة تواصل مساعيها لإعادة فتح المدرسة، وستنفذ مزيدا من الخطوات في هذا الاتجاه حتى تتراجع سلطات الاحتلال عن قرارها، محملا إياها مسؤولية ومصير 250 تلميذا يدرسون في مدرسة النخبة، باتوا الآن يتلقون تعليمهم في العراء.

وقال: 'نحن في انتظار تشكيل لجنة من وزارة المعارف الإسرائيلية للبت نهائياً في مصير المدرسة، في حين يواصل أعضاء كنيست عرب مساعيهم في هذا الاتجاه'.

وأفاد رئيس اتحاد أولياء الأمور في مدارس القدس، زياد الشمالي، بأن إضراب اليوم هو واحد من سلسلة خطوات تصعيدية سيقومون بها في حال استمر إغلاق المدرسة، مؤكدا أنهم سيكافحون ضد أي محاولة لفرض منهاج غير المنهاج الفلسطيني على المدارس الفلسطينية في القدس.

وقال الشمالي : 'لن نسمح بأن يظل أبناؤنا بلا إطار تعليمي، ولن نسمح أيضا بأن يتلقوا مناهج غريبة عن تاريخنا وتراثنا وقيمنا العربية والإسلامية. هم يريدون تهويد التعليم ونحن لن نسمح بذلك'.

وتابع الشمالي: 'التفاعل كبير، وتجلى بمدى التزام المدارس بهذا الإضراب التحذيري الذي كنا دعونا إليه في مؤتمرنا الصحافي يوم أمس، بمشاركة عضو الكنيست عن التجمع الوطني جمال زحالقة. ونحن سنواصل جهودنا على أكثر من صعيد حتى نعيد فتح المدرسة'.

وفي اتصال هاتفي معه، أكد وزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، أن الاحتلال يضرب بعنف الوجود الفلسطيني في القدس، ولا يترك مؤسسة إلا ويغلقها حتى طاولت إجراءاته مدارس المدينة بإغلاقها وحرمان طلابها من التعليم'.

وقال: 'رأينا منذ ساعات الصباح الأولى اليوم، هدم مبنى سكني في العيسوية، ثم أغلقوا دائرة وقسماً للخرائط، وتسببوا في تعطيل الدراسة بإغلاق مدرسة النخبة في صور باهر. لهذا كان لا بد من الاحتجاج وهو الوسيلة الوحيدة التي يقاوم بها المقدسيون إجراءات الاحتلال وقمعه، وكان إضراب اليوم تحذيريا وناجحا بامتياز ورسالة للاحتلال تقول: ارفع يديك عنا' بحسب العربي الجديد.

يذكر أن طلاب معظم مدارس بلدية الاحتلال في القدس انضموا للإضراب اليوم، في حين أرغمت وزارة المعارف الإسرائيلية معلمي ومعلمات هذه المدارس على الانتظام في دوامهم تحت المساءلة والمحاسبة القانونية، كما أفاد بذلك العديد من معلمي ومعلمات تلك المدارس، الذين عبروا عن دعمهم الإضراب وتأييدهم لمطالب اتحاد أولياء الأمور في مدارس المدينة المقدسة.