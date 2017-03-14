برنامج الغذاء العالمي: الوضع في اليمن مفجع

اعتبرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، إرثارين كازين، أن الوضع في اليمن 'مفجع'، وناشدت الأطراف المتحاربة والسلطات في عدن وصنعاء السماح بالوصول الإنساني إلى الجياع الذين سيلقون حتفهم إذا لم يحصلوا على المساعدات الغذائية والدعم اللازم.

وزارت كازين، أثناء جولتها التي استمرت ثلاثة أيام واختتمت أمس الاثنين، مراكز التغذية ومنشآت صحية ومراكز توزيع المواد الغذائية والتقت أسرا تكافح لإطعام أطفالها.

وأكدت أمس أن الوضع في اليمن مفجع، مشيرة إلى أن أكثر من 17 مليون شخص غير قادرين على إطعام أنفسهم بما يكفيهم. وقالت: 'إنه سباق مع الزمن، إن لم نستطع إيصال المساعدات إلى أولئك الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد، فسنرى ظروفا شبيهة بالمجاعة في بعض المناطق الأكثر تضرراً، والتي يصعب الوصول إليها، مما يعني أن الناس سوف يموتون من الجوع'.

ولفت برنامج الأغذية العالمي إلى تمكنه من الوصول إلى 4.9 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن في فبراير/شباط وفق ما أفاد به بيان صحافي صادر عن البرنامج.

ولفت إلى تخفيض الحصص الغذائية بسبب نقص التمويل كي يتمكن من توفير المساعدة لعدد أكبر من الأشخاص.

وقالت واحدة من النساء اللاتي يتلقين القسائم الغذائية من البرنامج لكازين، خلال زيارتها مركزا لتوزيع المساعدات الغذائية: 'نحن نعيش الآن بفضل قسائم البرنامج، وإذا لم نحصل عليها بعد ذلك، لن يكون لدينا شيء نضعه على الطاولة وسنموت جوعاً'.

وناشد برنامج الأغذية العالمي توفير دعمٍ قدره 950 مليون دولار لمساعدة أكثر من سبعة ملايين شخص في اليمن هذا العام. ويحتاج البرنامج إلى ما يقرب من 460 مليون دولار خلال المدة من مارس/ آذار وحتى أغسطس/ آب المقبل لكي يتمكن من تغطية كامل الاحتياجات الغذائية لمن يأمل في الوصول إليهم.