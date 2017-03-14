وفيات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2017

- نورية عبدالمحسن إسماعيل الفهد -أرملة - خالد موسى الغضبان -73 -شيعت -عزاء الرجال : السلام - ق2- ش 221- م 103-ديوان الفهد -النساء : السرة -ق 5-ش 3 - م 66-ت:99099522 -90972111
- عائشة إبراهيم عبدالعزيز المحارب -زوجة -عبد الرحمن حسن الربيعه -80 -شيعت -عزاء الرجال : الشهداء - ق 1 - مقابل حطين-م 26 - ديوان الربيعة -النساء : العمرية - ق 2 - ش 1 - م 11-ت:55527034 -99749977 -97373089
- طفلة مطر رخيص الظاهر -أرملة -رافع سعدون جميعان الحسيني -89 -شيعت -عزاء الرجال : سعد العبدالله -ق 7 - ش 719 - م 468 أزرق 30 -نساء: سعد العبد الله -ق 8 - ش 859 - م 247 أزرق 80-ت:99749334 -97618081
- فاطمة شعراوي علي الشعراوي -أرملة - بكر أحمد النجار-68 -شيعت -عزاء الرجال : السلام -ق 4 - ش 25- م 65 -النساء : السرة -ق 5 -ش الدائري الرابع - مقابل الروضة- م 23-ت:98925345 -99362033
- سامية صالح رجا المطيري -أرملة-عبدالله محمد مشعان النامي المطيري -66 -شيعت -عزاء رجال: العارضية -ق 10 - ش 1 - ج 13 - م 20 -نساء: الزهراء - ق 8 -ش 827 - م 7-ت:97493050 -90022666 -55340000 -65520100
- فيصل سعود الدويش -90 -بعد صلاة عصر غد -خيطان -ق 10 - شارع المطار - م 164-ت:50030006 -55399999
إنا لله وإنا إليه راجعون