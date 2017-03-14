شجار عنيف بين أنصار عباس ودحلان وسط غزة

اندلعت مشاجرة وعراك عنيف بالأيدي تخلله إطلاق بعض الطلقات النارية اليوم الثلاثاء بين أنصار الرئيس محمود عباس والنائب عن حركة فتح المفصول منها محمد دحلان في وسط قطاع غزة.

ووقع الشجار أثناء فعالية لحركة 'فتح' في صالة 'النخيل' لتكريم المخاتير يحضرها قيادات وازنة يتقدمهم عضو اللجنة المركزية لفتح أحمد حلس.

وأضاف أن قوات الشرطة تدخلت على الفور لتطويق الشجار الذي تطور إلى إطلاق نار.

ولم يبلغ على الفور عن وقوع إصابات.

وكثيرا ما تتحول فعاليات لحركة فتح في قطاع غزة إلى شجارات مع أنصار دحلان على خلفية النزاع الحاد الحاصل في الحركة منذ سنوات.

وأغلقت جامعة القدس المفتوحة شمال غزة أبوابها قبل يومين إثر عراك مشابه بين أنصار دحلان وعباس في حرم الجامعة.

وكان عباس قرر فصل دحلان من عضوية اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2012 واتهمه بالتورط في قضايا فساد وقتل.