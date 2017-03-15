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15/3/2017 1:16:16 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- العزب يتراجع عن إقالة «مكافحة الفساد».. محادثات بين محمد بن سلمان وترامب.. الحكومة: لا تعديل للمادة 79 من الدستور.. سجين «المركزي» مات قبل 6 ساعات من اكتشافه


15/3/2017  الآن - صحف محلية  12:06:50 AM

أبرز عناوين صحف الأربعاء:- العزب يتراجع عن ...
من الجريدة

الجريدة

العزب يتراجع عن إقالة «مكافحة الفساد»

 تحليل سياسي : «التشريع الشخصي» يهزم القوانين العامة في الكويت

 محادثات بين محمد بن سلمان وترامب

 الأنباء

الحكومة: لا تعديل للمادة 79 من الدستور

 «البطالة» 29 الجاري.. وجلسات كل خميس

 الراي

سجين «المركزي» مات قبل 6 ساعات من اكتشافه

 حجب التموين ومنع السفر بـ «المدنية» عن العوائل المسجلة في عقار واحد

 إيران ترد على رسالة الكويت الخليجية: نريد أيضاً تعزيز العلاقات مع دول الجوار

 النهار

المرزوق: «مؤسسة الكهرباء والماء» منظومة اقتصادية مربحة للدولة

 نقل 2820 موظفاً من «الشؤون» إلى «هيئة القوى العاملة»

 

 


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