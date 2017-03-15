الاعتدال الربيعي فلكياً.. الإثنين المقبل

أعلن النادي العلمي الكويتي ان الاعتدال الربيعي لهذا العام يوافق فلكياً يوم الإثنين المقبل 20 مارس الجاري.

وفي تصريح صحافي بهذا الخصوص، قال مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي بدر حمود العميرة أن الاعتدال الربيعي هو أحد الظواهر الفلكية للفصول الأربعة، يحدث نتيجة لدوران الأرض حول الشمس بمحورها المائل بزاوية قدرها (23.5) درجة قوسية، مضيفاً انه في يوم الإثنين المقبل عند تمام الساعة الواحدة و28 دقيقة ظهراً بتوقيت الكويت تتعامد الشمس على خط الاستواء تماماً.

وأشار إلى ان سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية يشهدون ظاهرة الإعتدال الربيعي (Vernal equinox)، حيث ينتهي فصل الشتاء فلكياً ويحل فصل الربيع وتكون الشمس عمودية على خط الإستواء فيتساوى الليل والنهار في جميع مناطق الأرض، لافتاً إلى أنه ستكون الشمس على مسافة من الأرض تبلغ (148989955) كم، والإعتدال الربيعي يحدث عند نفس اللحظة على الأرض ولكن توقيت حدوثه يختلف من مكان للأخر نظراً للموقع الجغرافي لكل بلد، وبذلك يحل فصل الربيع في النصف الشمالي للكرة الأرضية، بينما يحل فصل الخريف في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

وذكر أن ظاهرة الإعتدال الربيعي تحدث نتيجة ميلان محور الأرض (23.5) درجة وتكون أشعة الشمس مقسمة بشكل متساوي للأرض فيتساوى الليل والنهار تقريباً وتشرق الشمس بإتجاه الشرق تماماً وتغرب بإتجاه الغرب تماماً وعليه يمكن تحديد الشرق والغرب بدقة.