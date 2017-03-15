وقالت المصادر إن انتحاري تمكن من الدخول إلى بهو القصر العدلي، في منطقة الحميدية وفجر نفسه، وأوضحت أن الحصيلة أولية وما تزال مرشحة للارتفاع.

وكان تفجير في دمشق قد أوقع 74 قتيلا من الزوار الشيعة، في 11 مارس الجاري، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكرت فرانس برس، أن القوات الامنية فرضت طوقا أمنيا حول القصر العدلي، وقطعت كافة الطرقات المؤدية إليها في وقت سارعت سيارات الاطفاء والإسعاف إلى المكان.

وكان معظم القتلى في الهجوم عراقيين، وهم في طريقهم لزيارة مقبرة قرب الحي القديم من العاصمة السورية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير.