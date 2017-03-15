مصر: مساعدين للوزراء بمكافآت 60 ألف جنيه

أصدر رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قراراً اليوم الأربعاء، يسمح لوزراء حكومته باختيار مساعدين ومعاونين لهم، بمكافآت تتجاوز 60 ألف جنيه شهرياً، وفق اختصاصات كل وزارة، والجهات التابعة لها، مع السماح لرئيس الحكومة أيضاً باختيار نواب للوزراء، في وقت تُطالب فيه الحكومة، المواطنين بالتقشف في مواجهة الأزمة الاقتصادية.

وتضمن القرار 'ألا يتجاوز العدد أكثر من 4 مساعدين للوزير، و4 آخرين من معاونيه، وتشغل مناصبهم بالاختيار عن طريق التعاقد أو الندب الكلي أو الإعارة لمدة سنة، قابلة للتجديد، ويشترط في المساعدين والمعاونين التمتع بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية'.

وتضمنت الشروط 'ألا تتجاوز السن 40 عاماً، والحصول على مؤهل عال، وتوافر الخبرة، وعدم سبق الفصل من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، وتصرف لهم مكافأة شهرية بواقع 10 آلاف جنيه لمساعد الوزير، و5 آلاف لمعاون الوزير، كما تصرف لهم حوافز وجهود غير عادية يحددها الوزير المختص شهرياً، بما لا يجاوز الحد الأقصى للأجور'.

وشمل القرار حق المساعدين والمعاونين في إجازة عارضة لمدة 7 أيام، وإجازة مرضية 15 يوماً، واعتيادية لمدة 21 يوماً لمعاون الوزير، و30 يوماً لمساعد الوزير عن كل عام'.