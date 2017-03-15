هاكرز يخترقون حسابات 'تويتر' تضامناً مع تركيا ضد أوروبا

شنّ قراصنة مجهولون حملةً ضخمة أدّت لاختراقات واسعة لحسابات كبيرة على موقع 'تويتر'، نشروا خلالها دعايةً تدعم تركيا ضدّ أوروبا، بعد التوتّر الأخير بين هولندا وألمانيا وتركيا.

ونشر القراصنة علامات النازية وأعلام تركيا ومجموعة فيديوهات تُظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إطار دعم الأخير ضدّ السياسيين الأوروبيين.

وتمكّن القراصنة من اختراق حسابات كبيرة وتابعة لجهات معروفة وواسعة الانتشار كـ'بي بي سي أميركا' و'فوربس' و'أمنستي إنترناشونال' وجامعة دوك، و'يونيسيف أميركا' و'ستارباكس الأرجنتين' وجاستين بيبر اليابان، وغيرها تابعة لأشخاص لهم متابعة واسعة على 'تويتر'.

واستخدم القراصنة وسمي '#Nazialmanya' (ألمانيا النازية) و'#Nazihollanda' (النازية هولاندا) في التغريدات التي نشروها على الحسابات المخترقة.

ونُشرت التغريدات صباح اليوم الأربعاء، تحديداً في الساعة السابعة صباحاً بتوقيت غرينيتش.

واستهدفت العملية المئات من الحسابات الكبيرة والموثّقة على 'تويتر'. ونشر القراصنة على جميع الحسابات المخترقة رسالةً داعمة لأردوغان باللغة التركية تقول 'هذا يعطيكم صفعة عثمانيّة صغيرة'، وتشير التغريدات إلى يوم 16 أبريل/نيسان الذي ستشهد تركيا فيه استفتاءً شعبياً على صلاحيات الرئيس.

ولم يُعلّق 'تويتر' على الاختراق حتى الآن. كما لم تتبنَّ أي جهة العملية مباشرةً.