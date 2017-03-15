الاركان العامة للجيش: بمشاركة خليجية وأميركية

أعلن الجيش انطلاق فعاليات التمرين العسكري «حسم العقبان 2017» بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، الاحد المقبل.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الاركان العامة للجيش في بيان صحافي، اليوم الاربعاء، انه سيشارك في فعاليات واحداث التمرين الذي يستمر 23 يوما «قيادات وضباط من مختلف قطاعات الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني ووزارات ومؤسسات الكويت ودول مجلس التعاون وقيادة قوات درع الجزيرة بالتعاون مع الولايات المتحدة».

وقالت ان تمرين «حسم العقبان» الذي يعد من اكبر التمارين العسكرية على المستوى الاقليمي والدولي يهدف الى تطوير مستوى التنسيق والتعاون بين الوزارات والمؤسسات والادارات الحكومية في ادارة الازمات وتأصيل دورها في دعم العمليات العسكرية والامنية.

وأوضحت ان التمرين يهدف ايضا الى تبادل الخبرات ورفع مستوى التنسيق بين الدول المشاركة لردع التهديدات على المستوى المحلي والاقليمي وتعزيز التعاون الدفاعي بين الدول الشقيقة والصديقة.

واضافت ان تمرين «حسم العقبان 2017» الذي سينفذ على «الاراضي والمياه الاقليمية والاقتصادية والاجواء التابعة للكويت» سيقام على عدة مراحل، وهي مرحلة اجراءات التخطيط العملياتي وتمرين مراكز القيادات والتمرين الميداني، فيما ستختتم فعالياته بإقامة ندوة لكبار القادة.

واشارت الى ان القوات المشاركة في التمرين ستبدأ بالوصول عبر المنافذ الحدودية للكويت ابتداء من غد الخميس.