تركيا: حان الوقت لإعادة تقييم اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي

أعرب عمر جليك الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عن اعتقاده بأنَّ الوقت حان لكي تعيد بلاده تقييم اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي.

وقال جليك ـ حسب 'أ ش أ'، اليوم الأربعاء ـ إنَّ الاستثمارات الهولندية في تركيا ليست في خطر جراء الخلاف الدبلوماسي الأخير بين البلدين.

وأضاف أنَّ بلاده توجِّه دعوةً للشركات من مختلف أنحاء العالم بأنَّها مقصد آمن للاستثمار، لافتًا إلى أنَّ رجال الأعمال الهولنديين الذين يستثمرون ولديهم شركات ويوفرون وظائف في تركيا تشملهم هذه الدعوة، مؤكِّدًا أنَّهم ليسوا جزءًا من الأزمة.

وكانت تركيا قد علَّقت العلاقات الدبلوماسية رفيعة المستوى مع هولندا، حيث منعت سفير امستردام لدي أنقرة من العودة إلى تركيا، كما منعت الرحلات الدبلوماسية من الهبوط ردا على منع هولندا وزيرين تركيين من التحدث في تجمعات حاشدة للأتراك هناك.