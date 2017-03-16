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16/3/2017 3:34:26 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الأسئلة البرلمانية مشروع أزمة.. الحكومة عرضت أولوياتها.. ورفض نيابي للخصخصة.. «الصحة» تستعين بالأطباء المتقاعدين ذوي الخبرات.. سوق المباركية مُغلق... التاريخ مُغلق!


16/3/2017  الآن - صحف محلية  12:10:32 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- الأسئلة البرلمانية ...
من الجريدة

الجريدة

الأسئلة البرلمانية مشروع أزمة

 «التعاون المصري- الكويتي» ينظم ملتقاه الأول

 الجارالله: تدخلات إيران تؤثر بمجريات الحوار الخليجي معها

 الانباء

الحكومة عرضت أولوياتها.. ورفض نيابي للخصخصة

 «المالية»: الأوروبيون والأميركيون يشترون 70% من السندات

 الراي

سوق المباركية مُغلق... التاريخ مُغلق!

 هايف لـ «الراي»: وزير الداخلية وعدني بتشديد الحراسة على البراك

 النهار

معاملة المعاقين أبناء الكويتيات معاملة المواطنين في التوظيف

 «الصحة» تستعين بالأطباء المتقاعدين ذوي الخبرات

 


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