' صندوق التنمية 'يوقع اتفاقيتي قرض ومنحه مع القاهرة

تم اليوم في مدينة القاهرة التوقيع على إتفاقية منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها مائة ألف دينار كويتي (100,000 د.ك) ، لتمويل تنفيذ المشروع النموذجي لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء .

وقد وقع إتفاقية المنحة نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية معالي الدكتورة/ سحر أحمد محمد عبدالمنعم نصر ، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي ، بينما وقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية السيد/ عبدالوهاب أحمد البدر ، المدير العام .

يهدف المشروع للعمل على تحسين مستوى دخل المزارعين ، وإيجاد منافذ تسويقية جديدة ، وزيادة حصيلة البلاد من الدخل القومي الزراعي ، عن طريق زيادة نسبة الصادرات من المحاصيل الزيتية ، وذلك للمساهمة في تنمية محافظة شمال سيناء ، وسيتم تنفيذ المشروع في محطة بحوث شرق القنطرة (100 فدان) ومحطة بحوث بالوظه (500 فدان) على روافد ترعة السلام في شمال سيناء ، وهي محطات تابعة لمركز بحوث الصحراء .

سبق أن قدم الصندوق لجمهورية مصر العربية 43 قرض بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 815 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 2,77 مليار دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات . كما قدم الصندوق لها 14 منحة ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 3.3 مليون دينار كويتي خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لمشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والصرف الصحي . كذلك قام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية بلغت

حوالي 4.8 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 16.8 مليون دولار أمريكي) لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1992 ، وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995 .

ومن جهه آخرى ، تم اليوم أيضا التوقيع بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية على إتفاقية قرض ثان يقدم الصندوق بمقتضاها قرضاً لحكومة جمهورية مصر العربية بقيمة ثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 55 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد . ويجدر بالذكر بأن الصندوق يعتمد كلياً على موارده الذاتية في تقديم قروضه ومساعداته التنموية .

وقد وقع إتفاقية القرض نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، معالي الدكتورة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر - وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي ، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السيد/ عبدالوهاب أحمد البدر - مدير عام الصندوق .

يهدف المشروع إلى إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد لتلبية الطلب المتوقع على مياه الشرب في مدينة شرق بورسعيد الجاري إنشاؤها بما يشمل حاجة السكان والأنشطة العمرانية والتجارية والصناعية وذلك ضمن الإستراتيجية العمرانية القومية في جمهورية مصر العربية .

ويتكون المشروع من إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية قدرها 150 ألف متر مكعب في اليوم تعمل بتقنية التناضح العكسي ومأخذ مائي ومصرف يستوعبان كميات المياه المطلوبة والمستخدمة على أساس محطة بطاقة 250 ألف متر مكعب في اليوم بحيث تؤخذ إحتياجات التوسع مستقبلاً في الإعتبار . ويشمل المشروع الأعمال المدنية الخاصة بالمحطة كما يتضمن إنشاء شبكات نقل وتوزيع المياه بطول حوالي 700 كلم مع الخزانات الرئيسية وخزانات التوزيع وجميع الوصلات وأجهزة القياس والتحكم والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية اللازمة لتشغيل محطة التحلية . ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بنهاية عام 2019 .

ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض الرابع والأربعين الذي يقدمه الصندوق لتمويل مشاريع في جمهورية مصر العربية ، حيث سبق أن قدم لحكومتها أو لهيئات تابعة لها 43 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت حوالي 815 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 2,77 مليار دولار أمريكي) لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات . كما قدم الصندوق لها 14 منحة ومعونات فنية بقيمة إجمالية قدرها حوالي 3.3 مليون دينار كويتي خصصت لتمويل دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لمشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والصرف الصحي . كذلك قام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.8 مليون دينار كويتي (أي ما يعادل حوالي 16.8 مليون دولار أمريكي) لبناء بعض المدارس التي تأثرت بالزلزال عام 1992 ، وبناء بعض القرى التي تضررت من السيول في عام 1995 .